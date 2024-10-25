Офіцер про Курахівський напрямок: Ситуація важка, у Путіна може бути 'брєдова' ідея

Українські військові добре знають місцевість на Курахівському напрямку, тож мінімізують ризики оточення, зауважив військовий.

Ситуація на Курахівському напрямку важка. Ймовірно, у російського правителя Володимира Путіна виникла ідея розпочати наступ на одне з великих міст України.

Про це в ефірі КИЇВ24 розповів офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади їм. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький. За його словами, українські військові добре знають місцевість на Курахівському напрямку, тож мінімізують ризики оточення.

"Саме на цьому напрямку ми розуміємо з планів ворога, що у них є бажання просуватися у бік Запоріжжя на підкріплення того угрупування, яка з того боку воює. Можливо, це я кажу свою думку, у Путіна з'явилася брєдова ідея почати якісь наступально-штурмові дії в напрямку Запоріжжя, щоб на майбутніх перемовинах мати більше мати козирів", - сказав Цехоцький.

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Крім того, офіцер зауважив, що на Покровському напрямку росіяни вибились з графіку. Втім, ситуація там, зокрема у Селидовому, також напружена.

Російсько-українська війна: важливі новини

Напередодні аналітик Bild Юліан Рьопке повідомив, що окупантам вдалося зайти до міста Селидове Донецької області. Зазначається, що на початку тижня загарбникам вдалося захопити шахту і, можливо, зайти в приватний сектор на сході Селидового.

Просування окупантів в місті підтверджують й аналітики DeepState. Вони відзначають також просування загарбників у трьох інших населених пунктах Донецької області - Костянтинівці, Ізмайлівці та біля Богоявленки.

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