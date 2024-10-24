Росіяни також просунулись ще у трьох населених пунктах.

Росіяни продовжують наступати у Донецькій області, зокрема, тиснуть у районі Селидового, і за минулу добу їм вдалося просунутися біля цього населеного пункту. Про це повідомляють аналітики DeepState.

Крім того, за їх даними, ворог досяг успіхів ще у трьох населених пунктах на Донбасі - Костянтинівці, Ізмайлівці та біля Богоявленки.

"Враховуючи ситуацію, яка склалася у Селидовому за вчора та сьогодні, то варто розуміти, що брехня погубить не тільки суміжні підрозділи, а й буквально все і всіх", - підкреслюють аналітики.

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Ситуація у Селидовому - останні новини

Аналітик BILD Юліан Рьопке 23 жовтня повідомив, що російські окупанти зайшли в Селидове і почали розвішувати свої прапори. Нещодавно росіянам вдалося захопити шахту і, імовірно, зайти в приватний сектор на сході Селидового.

Як зазначає колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов, ситуація в районі Селидового не менш складна, ніж в районі Торецька. За його словами, ворог продовжує застосовувати тактику флангових ударів, внаслідок яких наші воїни можуть опинитися в повному оточенні.

Селезньов також зазначив, що найближчим часом, швидше за все, почнуться бойові дії в міській забудові. А коли ворог реально буде загрожувати перерізанням "дороги життя", яка логістично забезпечує весь гарнізон в Селидовому, швидше за все, ЗСУ доведеться відійти з цих позицій, прогнозує він, запзначаючи, що вибір між життям українських бійців і "квадратним кілометром української землі" має бути очевидним.

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