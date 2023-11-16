Загалом на фронті було зафіксовано 62 боєзіткнення.

Сьогодні російські загарбницькі війська були найактивнішими на Бахмутському напрямку: там Сили оборони відбили близько 20 атак.

Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні щодо ситуації з російським вторгненням. На сторінці Генштабу у Facebook зазначається, що протягом доби на фронті відбулось загалом 62 бойових зіткнення.

Зокрема на Бахмутському напрямку українські воїни відбили 18 російських атак в районах Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. На Авдіївському напрямку окупанти вели безуспішні штурмові дії східніше Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 15 атак.

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На Мар’їнському напрямку росіяни, за підтримки авіації, вели безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські сили відбили 15 атак. На Куп’янському напрямку окупанти безуспішно вели штурмові дії біля Синьківки та Петропавлівки Харківської області, там було відбито4 атаки.

На Лиманському напрямку загарбники наступальних (штурмових) дій не вели, а на Шахтарському напрямку безуспішно атакували поблизу Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку безуспішні штурми окупанти проводили в районах населених пунктів Роботине та західніше Вербового Запорізької області, де українськими захисниками відбито 5 атак.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність та здійснює обстріли населених пунктів з території РФ.

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Російські окупаційні війська значно посилили свої дії на Бахмутському напрямку, заявив сержант роти ударних безпілотних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Олесь Маляревич.

За його словами, за останній тиждень Сили оборони деокупували декілька позицій, а росіяни намагаються ці позиції повертати, не шкодуючи ані сил, ані засобів, ані людей.

Як відомо, восени російські окупаційні війська збільшили кількість атак на Авдіївському напрямку. Крім того, загарбники нарощують застосування авіабомб у Донецькій області.

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські загарбники штурмують Авдіївку через те, що Путін хоче здобуття тактичних результатів на полі бою перед оголошенням про висування на президентські вибори.

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