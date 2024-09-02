В першій половині місяця на інтенсивність боїв вплинув наступ у Курській області.

Аналітичний проект DeepState оприлюднив інфографіку інтенсивності бойових зіткнень, які точилися на російсько-українському фронті у серпні.

У своєму Telegram-каналі аналітики зазначили, що для військових цей місяць був дуже важким, особливо на Покровському напрямку. Вони нагадали, що Генеральний штаб ЗСУ звітував про 215 бойових зіткнень з російськими окупантами 29 серпня.

"Середньодобова кількість боїв склала аж 145, при цьому друга половина місяця мала показник в середньому 164(!) зіткнення за добу. Нагадаємо, що через бої на Курщині, інтенсивність спала в першій половині серпня", - йдеться у повідомленні. Відео дня

Ситуація на фронті

Згідно з останніми даними Генерального штабу, загалом з початку доби відбулося вже 166 бойових зіткнень, 62 з них - на Покровському напрямку.

Там російські окупанти продовжують тиснути на бойові порядки українських бійців поблизу Воздвиженки, Зеленого Поля, Калинового, Гродівки, Новогродівки, Карлівки, Маринівки та Михайлівки. 58 атак оборонці відбили, ще чотири - тривають.

Заступник командира 3 штурмової бригади Максим Жорін вважає, що захоплення Покровська надасть російським загарбникам одразу декілька варіантів для подальшого наступу.

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