'Надзвичайно серйозні наслідки': Жорін назвав три цілі РФ після Покровська

Окупувавши Покровськ, росіяни можуть піти за трьома основними сценаріями.

Покровський напрямок став найгарячішим на фронті. Там тривають важкі бої. Прогнози щодо розвитку подій невтішні. Втрата Покровська для України може мати серйозні наслідки, заявив заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін.

"Втрата Покровську для України справді може мати надзвичайно серйозні наслідки. За такого сценарію, російська армія матиме одразу кілька варіантів для подальших наступальних дій", - зазначив він у Telegram.

Відтак, окупувавши Покровськ, росіяни можуть піти за трьома основними сценаріями:

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розвивати наступ в Донецькій області на Костянтинівку-Дружківку-Краматорськ;

розвивати наступ на південь, де можуть намагатись оточити наше угрупування;

розвивати наступ на Дніпропетровську область.

"На мою особисту думку, перші два напрямки для р*саків більш пріоритетні, ніж Дніпропетровщина. Але із взяттям Покровська така можливість у них точно відкриється", - зазначив Жорін.

Покровськ - новини

1 вересня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що на Покровському напрямку ситуація складна і рішення командування ухвалюються без зволікань.

Як припускають у Forbes, Росія досягне Покровська і найважливіших ліній постачання у вересні.

Водночас у британській розвідці зазначають, що темпи просування російських військ сповільняться після входження у населені пункти біля Покровська.

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