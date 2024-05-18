Ще двоє людей зазнали поранень.

Автомобіль з цивільними потрапив під обстріл російських окупантів у Вовчанську, унаслідок чого двоє людей загинули. Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі Харківської обласної прокуратури, за даними слідства, 16 травня чотири мирні мешканці намагалися на авто виїхати з міста Вовчанськ.

"Дорогою містом вони потрапили під ворожий обстріл. 70-річний водій автівки та 83-річна пасажирка загинули на місці. Дружина водія та пасажир отримали поранення", - зазначили у прокуратурі.

Так, за процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області було розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

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Зауважується, що прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Ситуація у Вовчанську - останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше Харківська обласна прокуратура заявила, що у Вовчанську окупанти розстріляли чоловіка в інвалідному візку. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Тим часом керівник Центру протидії дезінформації при Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко зазначив, що Вовчанськ практично зруйнований, але не захоплений.

Між тим у Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що на Харківському напрямку ЗСУ намагаються відтіснити ворога в напрямку Глибокого. При цьому російські загарбники не припиняють спроб прорвати оборону українських військ.

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