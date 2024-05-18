Вовчанськ практично зруйнований, але не захоплений, - ЦПД

Ворог продовжує нещадно бити по місту КАБами.

Місто Вовчанськ Харківської області практично зруйноване внаслідок наступу російських окупантів.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у Telegram. За його словами, росіяни продовжують рівняти руїни міста із землею ударами керованих авіаційних бомб.

"Місто Вовчанськ, на жаль, практично зруйноване ворогом, який нещадно б‘є КАБами. Втім, ворог не виконав задачу свого командування і досі не захопив це місто", - зазначив Коваленко. Відео дня

Наступ у Харківській області

Як повідомляв Генштаб, на Харківському напрямку відбулося дві спроби ворога прорвати оборону наших військ на напрямках Глибоке-Липці, Бугруватка-Стариця.

Ситуація контролюється Силами оборони. Наші захисники в окремих районах ведуть штурмові дії з метою покращення тактичного положення, а також проводять заходи з прочісування місцевості. В районі міста Вовчанськ українські підрозділи посилюють оборону з метою покращення тактичного положення", - зазначили там.

ЗСУ перекинули під Харків резерви, зокрема підрозділи з інших напрямків фронту, де також тривають бої. Українська оборона небезпечно стоншується, пише BBC.

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