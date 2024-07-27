Водночас Чернігівщина, Сумщина та Харківщина страждають від щоденних ворожих обстрілів.

Збільшення угруповання ворожих військ біля кордону з Білоруссю або з боку Сумської області наразі не фіксується. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За його словами, по напрямку кордону з Білоруссю ситуація останнім часом залишається незмінною.

"Ми не бачимо суттєвої загрози, не бачимо і переміщення поряд нашого кордону з того боку, але продовжуємо бути пильними, бо маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. ... Якихось дій, які б Росія могла вчиняти щодо розгортання або розширення зони активних бойових дій у напрямку Сумської області на даний момент ми не фіксуємо", - зазначив речник. Відео дня

При цьому він підкреслив, що Чернігівщина, Сумщина та Харківщина, як і раніше, потерпають від щоденних ворожих обстрілів.

"Більшість обстрілів, якщо порівнювати Чернігівську і Сумську області, припадає на Сумщину. Тут ворог використовує і артилерію періодично, і авіацію, а також ударні дрони для того, щоб здійснювати удари по території України. Більшість з них припадає саме по населених пунктах", – констатував Демченко.

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