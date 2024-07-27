Серед поранених семеро дітей.

Ворог з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) ударив по центру міста Глухів Сумської області, внаслідок чого загинув 14-річний хлопчик, є поранені.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, за даними слідства, сьогодні близько 12:40 ворог з РСЗВ ударив по центру Глухова. "Внаслідок обстрілу загинув 14-річний хлопчик – він помер у лікарні. Ще 13 людей, серед яких 7 дітей, поранено", - йдеться у повідомленні Нацполіції.

Також, за даними Офісу генпрокурора, пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, навчальний заклад, магазин, транспортні засоби.

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Прокурори у взаємодії з правоохоронцями документують наслідки обстрілів. "За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу)", - зазначається у повідомленні.

Війна в Україні: новини

В результаті операції Головного управління розвідки Міноборони уражено три російських вертольоти на території РФ. Зокрема, мова йде про Мі-8, Мі-28 та Ка-226. Так, близько третьої години ночі на території акціонерного товариства "Национальный центр вертолетостроения Миль и Камов" (н.п. Томіліно, Московська обл., РФ) внаслідок диверсійних заходів ГУР було уражено ворожі вертольоти Мі-28 та Ка-226.

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