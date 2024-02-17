Бої "набирають обертів" біля Ласточкиного.

На Авдіївському напрямку бої перекинулися до Ласточкиного - про це заявив Генштаб ЗСУ. Загалом армія України провела 63 бойові зіткнення з окупантами.

Що відбувається на напрямку фронту, який зараз під найбільшим тиском РФ та увагою українців, відомство уточнило у вечірньому зведенні.

"На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 14 атак ворога біля Ласточкиного Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Водночас на цьому ж напрямку Росія вдарила авіацією в районі населеного пункту Орлівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали до 20 населених пунктів. Серед них були Новобахмутівка, Степове, Ласточкине, Невельське Донецької області.

Також цієї доби Росія вела наступальні дії на Лиманському напрямку. Відбито 7 атак поблизу Білогорівки Луганської області та Тернів, Ямполівки Донецької області. Росія тероризувала авіацією Макіївку та Серебрянське лісництво Луганської області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів. Зокрема, Невське, Білогорівка Луганської області, Терни, Торське, Серебрянка, Верхньокам'янське, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку сьогодні також тривали бої. Силами оборони відбито 7 атак в районах Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Васюківка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Нью-Йорк Донецької області.

На Мар’їнському напрямку армія України стримує ворога неподалік Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Парасковіївка, Костянтинівка.

На Новопавлівському напрямку було відбито 2 атаки РФ: окупанти намагалися реалізувати наступ південніше Пречистівки та західніше Старомайорського Донецької області. Також противник завдав авіаційного удару в районі Вугледара Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Водяне, Золота Нива, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 4 атаки противника - бої тривали західніше Вербового та Роботиного Запорізької області. Також ворог завдав авіаційного удару в районі Новодарівки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Левадне, Малинівка, Залізничне, Чарівне, Новоандріївка, Лобкове Запорізької області.

Водночас РФ в зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" (Херсонський напрямок) намагалася здійснити 2 спроби штурмів, щоб вибити ЗСУ із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Там артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Берислав, Антонівка, Софіївка Херсонської області та Очаків Миколаївської області. Також обстрілів з РСЗВ зазнав Херсон.

Армія РФ захопила Авдіївський коксохім

Сьогодні аналітики підтвердили невтішні новини з Авдіївки - DeepState опублікував актуальну карту боїв, стверджуючи, що армії Росії вдалося зайняти Авдіївський коксохімічний завод.

Також ворог зміг взяти ще один мікрорайон міста "Хімік". "Противник просунувся східніше Тернів", - казали аналітики.

Як відомо, наразі армія РФ кинула всі свої резерви на Авдіївку. Мета окупантів - захопити місто до президентських виборів, щоб Путін міг видати це за своє досягнення. На цьому неодноразово акцентували експерти та ЗМІ.

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