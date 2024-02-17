Ворогів геолоковано у Авдіївській міській раді, поділилися експерти.

У центрі уваги Авдіївка - новини сьогодні невтішні. Аналітики підтвердили, що російські окупанти захопили Авдіївський коксохімічний завод.

Супротивник також взяв під контроль мікрорайон міста під назвою "Хімік", і ворогів геолоковано в Авдіївській міськраді, повідомили аналітики DeepState у Telegram та опублікували свіжу карту бойових дій.

"…Ворог захопив мікрорайон "Хімік" та Авдіївський коксохімічний завод. Противник просунувся східніше Тернів", - зазначається у повідомленні експертів.

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Важливі новини - Авдіївка сьогодні у центрі уваги

Російські загарбники з осені минулого року почали активно намагатися взяти під контроль місто Авдіївка - супротивники здійснили дуже багато штурмів та втратили купу живої сили й техніки. Загальні втрати ворога на 17 лютого 2024 року становлять приблизно 401 350 окупантів.

Вороги почали рухатися вперед на фоні того, що у Сил оборони України виник "снарядний голод". Повідомлялося, що загарбники кинули на штурм Авдіївки всі резерви, зокрема, розміщені на інших напрямках фронту. Київ вирішив зберегти життя своїх воїнів, тому їх вивели з Авдіївки. Вже стало відомо, наші воїни почали переходити на позиції, облаштовані на другій лінії оборони.

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