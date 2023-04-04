Найманцям ПВК "Вагнер" вдалось захопити будівлю адміністрації Бахмута, а російські військові просуваються у центр міста.
Про це йдеться у свіжому огляді Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики підтвердили, що кадри відео з російським прапором на зруйнованій будівлі міської адміністрації справжні і підтверджують, що "вагнерівці" зуміли захопити цю будівлю.
Аналітики припустили, що тепер найманці спробують закріпити контроль над центром міста і спробують просунутися на захід через спальні райони міста в напрямку Хромового.
Крім цього, за даними ISW, російські військові продовжили просуватися в центр міста.
Також в ISW додали, що в ЗСУ підтвердили, що разом із "вагнерівцями" в Бахмуті дедалі активніше діють регулярні російські війська, в тому числі ВДВ.
Битва за Бахмут
3 квітня ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його найманці "юридично захопили" Бахмут, але західна частина міста залишається в ЗСУ.
При цьому речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що російські військові далекі від захоплення міста.