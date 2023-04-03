США поважають рішення українських воїнів утримувати місто попри жорсткі бої.

У Білому домі констатували, що Україна продовжує "наполегливо боротись за Бахмут" всупереч твердженням російських пропагандистів.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє Голос Америки. Він наголосивв, що українські сили все ще контролюють Бахмут, "місто не потрапило в руки росіян".

"Ми й раніше багато говорили про високий рівень втрат у Бахмуті і те, як група "Вагнера" продовжує просто кидати своїх новобранців, багато з яких колишні засуджені, просто в м'ясорубку. Тож така жорстокість, зусилля людської сили є досить приголомшливими, коли йдеться про те, скільки Росія кинула на це місто", – зазначив Кірбі.

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За його словами, Бахмут "має велике значення для українців, і ми, звичайно, поважаємо це та розуміємо", проте він зауважив, що відступ ЗСУ з Бахмута "не змінить динаміку бою під стратегічним кутом зору".

"Але, наскільки ми бачимо сьогодні, битва за Бахмут не закінчилася й українці не були відкинуті. І знову ж таки, (бої - УНІАН) продовжують бути досить жорстокими і досить близькими", – підкреслив речник Ради нацбезпеки США.

Останні новини з Бахмута

Сьогодні ватажок "Вагнера" Пригожин опублікував відео, в якому заявив про встановлення прапора над міською адміністрацією та "юридичне" захоплення Бахмута.

У ЗСУ спростували заяву ватажка "вагнерівців". Як повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий, росіянам ще далеко до окупації Бахмута. А навколо будівлі міської ради тривають бої.

Згодом Командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що Бахмут залишається під контролем Збройних сил України, а ворог там втрачає сили.

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