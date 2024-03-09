Лисак уточнив, що через атаку РФ загинув 16-річний українець.

9 березня розпочалося трагічно для ще одного українця: через атаку Росії на Дніпропетровщині загинув зовсім молодий хлопець - у віці 16 років.

Його вбило артилерійським обстрілом, повідомив зранку очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Ще один українець 22 років, у лікарні. "Важкий", - уточнив він.

За словами чиновника, "приліт" стався зранку по Червоногригорівській громаді, що на Нікопольщині - окупанти артобстрілом накрили житлові будинки. Серед важливого - також пошкоджено лінію електропередач.

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"Терористи... Вбили ні в чому неповинного юнака. Скалічили життя ще одній родині. Лють..", - прокоментував Лисак.

Наслідки нічної атаки Росії

Зранку Повітряні сили ЗС України уточнили, що ворога запустив у напрямку Дніпропетровської, Донецької та Полтавської областей 15 дронів "Шахед". Українські захисники збили вночі 12 цілей. Пуски здійснювалися зі стандартних плацдармів: мис Чауда - Крим та Приморсько-Ахтарськ (Росія).

Також російська армія завдала ракетного удару по Одеській області. Нова атака припала на ранок. У Силах оборони півдня України уточнили, що боєголовку скинув літак тактичної авіації, який зафіксували зранку в акваторії Чорного моря. Йдеться про ракету типу Х-31.

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