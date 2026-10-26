РФ може запускати по Україні до 300 балістичних ракет щомісяця, – Ігнат

Допомогти розвʼязати цю проблему можуть асиметричні відповіді, наголосив речник.

Україна та світ мають бути готовими до того, що балістичних ракет буде більше, ніж засобів ППО, здатних їм протидіяти. Про це заявив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил Юрій Ігнат в інтерв'ю РБК-Україна.

"Візьмімо три останні обстріли: під час одного було близько 39 ракет, потім 16, сьогодні (в день запису інтервʼю, – УНІАН) – 23. Якщо додати поодинокі пуски, виходить близько 80 ракет за тиждень. За такого темпу це понад 300 ракет на місяць, які атакують як балістика. Хоча я сумніваюся, що росіяни зможуть постійно його підтримувати: їхні запаси теж не безмежні", – сказав Ігнат.

Він додав, що Україна має настільки мало боєприпасів до Patriot, що під час атаки РФ, з 39 ракет було збито лише пʼять. На тлі цього, зазначив Ігнат, Україні можуть допомогти симетричні дії – удари по пускових установках та підприємствах, які виробляють балістику та боєприпаси до них. Також Ігнат наголосив на тому, що Україні важливо працювати над санкційним тиском на РФ, оскільки ракети та дрони дорогі і важливо впливати на фінансові спроможності ворога. Водночас Ігнат заявив, що Європа ще має ракети до ППО Patriot, які вони могли б передати Україні.

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"З представниками країн-партнерів постійно зустрічаються і президент, і міністр оборони, і головнокомандувач, і командувач Повітряних сил. Іноді доводиться буквально просити по декілька ракет, тому що ситуація така, що потрібно прикрити той чи інший об’єкт. І я говорю не лише про Patriot, а й про інші комплекси. Можна подивитися, у яких країн є на озброєнні Patriot – цей перелік відомий: Іспанія, Польща, Румунія, Німеччина, Нідерланди тощо. Це країни, які стабільно нам допомагають, і ми завжди їм за це дякуємо", – наголосив Ігнат.

На уточнення про те, що Європа часто згадує про необхідність мати власні запаси Patriot і тому не може наростити поставки Україні, Ігнат відповів:

"Звісно, вони не можуть залишитися без захисту. Але знаєте, як сказав один високопоставлений військовий: "Якщо ви нам не дасте їх зараз, то потім вони вам уже точно не допоможуть". Це стосувалося ракет С-300, які свого часу нам передавала Словаччина, Болгарія та інші країни. І саме завдяки таким особистим зустрічам вдається домовлятися".

Також він зазначив, що Європа працює над нарощуванням власних спроможностей по системах ППО. Однак проблема полягає в тому, що вони почали цим займатися вже під час війни в Україні.

Проблеми з ППО: що відомо

Нагадаємо, під час ворожої атаки в ніч на 22 жовтня, Силам оборони не вдалося збити жодної запущеної балістичної ракети РФ. Зазначалося, що для удару ворог використав ракети Іскандер-М/С-400/Циркон/Онікс та дрони.

Тим часом Євген Дикий, ветеран російсько-української війни відзначав, що Україна вже фактично почала кампанію з ускладнення виробництва балістики в РФ. Він заявив про це в контексті ударів Сил оборони по російських підприємствах "Протон-Електротекс" у місті Орел та комбінату "Тольяттікаучук" у місті Тольятті.

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