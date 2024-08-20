Ще 15 серпня президент України вніс цей законопроект до ВР / фото Генштаб ЗСУ

Верховна Рада України ухвалила закон, який гарантує військовим, що воюють у Російській Федерації такі ж виплати та преференції, як на передовій. Про це повідомив у Telegram народний депутат України Ярослав Железняк.

На сьогодні це стосується українських військових, які воюють в Курській області.

Він зазначає, що за закон "Про внесення зміни до статті 3 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (реєстраційний номер 11483) проголосував 321 народний депутат України.

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Підсумки голосування за законопроект / фото Ярослав Железняк

Цей законопроект був внесений президентом України Володимиром Зеленським 15 серпня до Верховної Ради України.

Ним передбачено, що дія Закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" поширюється на українських військовослужбовців, які виконують військовий обов'язок за межами України, у тому числі на території держави-агресора під час їхньої безпосередньої участі у здійсненні та/або забезпеченні здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку зі збройною агресією проти України. Це стосується і соціального захисту членів сімей цих військовослужбовців.

Бої в Курській області - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 19 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ досягають поставлених цілей у рамках операції в Курській області Росії.

Він зазначив, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів і щодо нових деталей операції в Курській області. За його словами, відбувається реалізація поставлених цілей і вже є чергове поповнення обмінного фонду для України.

Бої в Курській області Росії розпочалися зранку 6 серпня 2024 року, коли Збройні сили України перетнули російсько-український кордон поблизу міста Суджа.

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