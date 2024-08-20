ЗСУ намагаються знищити або пошкодити переправи через річку в Курській області, які є єдиними шляхами поповнення або відступу російських військ.

Російські війська, які захищають територію в Курській області, затиснуту між річкою Сейм і кордоном з Україною, ризикують опинитися в оточенні після того, як Україна знищила мости, що є єдиним шляхом для поповнення запасів або відступу. Про це пише The New York Times.

"Бомбардування мостів спрямоване на територію між річкою Сейм, кордоном і територією всередині Росії, вже контрольованою Україною, з метою заманити в пастку російські війська, розташовані там. Згідно із заявами українських ВПС і повідомленнями російських офіційних осіб і військових коментаторів у соціальних мережах, через цю ділянку річки перекинуті три мости, всі вони зараз зруйновані або пошкоджені", - пише видання.

Як зазначає NYT, невідомо, скільки російських солдатів залишилося в районі між річкою Сейм і кордоном з Україною. На цій території розташоване місто Глушково, населення якого до вторгнення становило близько 5 000 осіб, і яке розглядають як імовірну наступну мету ЗСУ після захоплення Суджі.

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Як зазначає Микола Бєлєсков, військовий аналітик фонду "Повернись живим", удари по мостах ускладнюють або навіть повністю позбавляють противника можливості підтримувати свої сили на південь від річки Сейм, і це змусить російські війська можуть відступити з цього району.

При цьому, за його словами, якщо ЗСУ просунуться до берега річки, вони отримають перевагу у вигляді природного бар'єру перед будь-якою російською контратакою.

За словами військового історика Василя Павлова, стратегія використання ЗСУ річок як захисту стає очевидною в міру просування наступу. Українські війська просувалися вздовж двох річок, Сейм і Псел, у кожному випадку використовуючи водний шлях як природний бар'єр для запобігання контратак.

Як зазначає NYT, хоча кінцеві військові цілі України невідомі, але якщо ЗСУ просунуться вглиб території Росії, вони можуть підвести ключові залізничні вузли в зону досяжності артилерії.

Українські та російські військові коментатори також відзначають українські бомбардування російського міста Тьоткіно, розташованого на південному краю ділянки, де російські війська можуть опинитися в пастці. Це чинило б ще більший тиск на російські сили в цьому районі.

Курська область - новини

За даними Forbes, українська сторона робить спроби ізолювати частину Курщини, яка розташована між українським кордоном і річкою Сейм, - це майже 300 квадратних миль. А, як писав Bild, до Сейму ЗСУ залишилося всього 5 кілометрів.

Станом на 19 серпня вже звільнено 92 населених пункти, наші захисники взяли під контроль 1250 квадратних кілометрів російської землі.

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