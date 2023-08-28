Росія від початку весни змогла не просто зайнятись накопиченням ракет, а й нарощенням їх виробництва.

В Росії наразі залишається близько 585 ракет, які стріляють на відстань понад 500 кілометрів і якими ворог найчастіше атакує Україну. Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони, генерал-майор Вадим Скібіцький, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, це приблизно 270 одиниць балістичних та крилатих ракет "Іскандер", близько 75 "Кинжалів", орієнтовно 140 "Калібрів", а також близько 100 ракет Х-101, Х-555 і Х-55 з бойовою частиною. Крім того, агресор може мати в запасах ще орієнтовно 150 старих ракет Х-22.

Він також зазначив, що Росія від початку весни змогла не просто зайнятись накопиченням ракет, а й нарощенням їх виробництва, і станом на середину літа цього року противнику вже вдалось виробляти в рази більше ракетного озброєння, ніж у довоєнний період, а в серпні росіяни хочуть випустити загалом 118 ракет "Кинжал", "Іскандер-М", "Іскандер-К", "Калібр", Х-101 і модифікованих Х-22 (Х-32).

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"Крім шести "Кинжалів", росіяни загалом запланували виробити в серпні 30 балістичних ракет "Іскандер-М", 12 крилатих "Іскандер-К", 20 "Калібрів", близько 40 Х-101. Крім того, вони вдосконалюють крилаті ракети Х-22, перероблені зразки мають новий індекс – Х-32. За нашими даними, росіяни можуть поставляти не більше 10 одиниць таких модернізованих ракет щомісяця", – сказав Скібіцький.

Водночас, за його словами, наявні об'єми виробництва все одно не дозволяють росіянам підтримувати таку ж інтенсивність атак, як це було в травні, і випускати по 200 ракет кілька місяців поспіль. Рано чи пізно їхній власний арсенал дійде до нуля. Через обмеженість запасів та виробництва певних видів ракет противник був змушений відкоригувати тактику обстрілів, це і чергування різного класу ракет, і більш ретельний вибір цілей, і значно прискіпливіше визначення маршрутів прольоту ракет та БПЛА для обходу нашої системи ППО.

Ракетні обстріли України - деталі

Сьогодні вночі противник завдав удару ракетами морського та повітряного базування. Зокрема, як зазначили в Повітряних силах ЗСУ, чотири крилаті ракети "Калібр" були випущені з ворожого фрегата з акваторії Чорного моря поблизу Феодосії.

Також ворог застосував дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34, їх окупанти спрямували у напрямку Кривого Рогу з повітряного простору окупованої Херсонщини. В результаті бойової роботи було знищено чотири повітряні цілі ворога - дві крилаті ракети "Калібр" та дві керовані авіаційні ракети Х-59.

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