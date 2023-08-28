Вночі ворогом було випущено чотири крилаті ракети "Калібр" та застосовано дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34.

Сьогодні вночі було знищено дві крилаті ракети "Калібр" російських окупантів та дві керовані авіаційні ракети Х-59. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Так, зазначається, що вночі противник завдав удару ракетами морського та повітряного базування.

Зокрема, як поінформували в Повітряних силах, чотири крилаті ракети "Калібр" були випущені з ворожого фрегата з акваторії Чорного моря поблизу Феодосії, також застосовано дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34, які окупанти спрямували у напрямку Кривого Рогу з повітряного простору окупованої Херсонщини.

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"В результаті бойової роботи знищено чотири повітряні цілі: дві крилаті ракети "Калібр"; дві керовані авіаційні ракети Х-59. Є влучання в цивільний промисловий об’єкт на Полтавщині. Про наслідки та постраждалих повідомить місцева адміністрація. Авіація Повітряних Сил за минулу добу завдала понад 10 авіаударів по окупантах", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, упродовж минулої доби на Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області, на Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Кліщіївки Донецької області, на Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області.

Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення станом на сьогоднішній ранок, 28 серпня, орієнтовно склали 261 тис. 310. Упродовж минулої доби українські захисники ліквідували 490 російських загарбників.

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