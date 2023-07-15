Знищено було також декілька ворожих безпілотників.

Протягом доби Збройні сили України уразили, зокрема склади боєприпасів, артилерійські засоби та засоби протиповітряної оборони російських окупантів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Зазначається, що протягом поточної доби російські окупанти завдали по Україні ракетно-авіаційного удару двома іранськими ударними безпілотниками типу "Shahed" та двома зенітними керованими ракетами.

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"В результаті успішної бойової роботи ППО України знищено два ударних БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Крім того, ворог завдав 32 авіаційні удари та здійснив 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

У Генштабі нагадали, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Водночас авіація Сил оборони України за добу завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу ворога.

"Також нашими захисниками протягом доби знищено шість розвідувальних БпЛА", - зазначається у повідомленні.

Також підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два склади боєприпасів, чотири артилерійських засоби на вогневих позиціях та два засоби протиповітряної оборони російських загарбників.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, за добу 14 липня українська авіація завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу російських окупантів та один – по зенітно-ракетному комплексу ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії вдарили по дев’яти артилерійських засобах противника на вогневих позиціях.

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