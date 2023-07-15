Вражено 9 артилерійських засобів окупантів.

За добу 14 липня українська авіація завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та 1 – по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії вдарили по 9 артилерійських засобах окупантів на вогневих позиціях, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

Російські загарбники минулої доби завдали 50 авіаційних ударів та 43 удари з реактивних систем залпового вогню. По понад 15 населених пунктів уражено на Сіверському та Слобожанському, Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках.

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Крім цього, Генштаб нагадав, що протягом минулої доби російські окупанти ударили по території України, застосувавши 17 "Шахедів", з яких 16 було збито, та однією зенітною керованою ракетою із ЗРК С-300

Втрати окупантів на фронті - останні новини

Загальні втрати ворога серед особового складу під час повномасштабної війни на 14 липня сягнули 236,6 тисяч окупантів.

Минулої доби на Таврійському напрямку ворог втратив вбитими та пораненими склали понад роту.

Також з'явилися кадри готелю "Дюна" в окупованому Бердянську, де раніше цього тижня було ліквідовано командувача військами Південного військового округу Росії Олега Цокова.

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