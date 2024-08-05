Головна задача Skynex, це об’єктова протиповітряна оборона.

Німецькі зенітно-артилерійські комплекси протиповітряної оборони Skynex почали захищати українське небо. Кадри з цією системою показані в офіційному відео до дня Повітряних сил ЗСУ.

Комплекс розроблений німецькою Rheinmetall Air Defence, повідомляє "Мілітарний". Видання пояснило, що головна задача Skynex, це об’єктова протиповітряна оборона. Оскільки гарматні установки не є самохідними, вони використовуються для захисту аеродромів, критичної інфраструктури.

Батарея системи Skynex складається з чотирьох 35 мм гарматних установок, поста управління та радіолокаційної станції, яка знаходить ціль та наводить на неї гармати.

Відео дня

При цьому гарматні установки також мають власну радіолокаційну станцію, яка поєднана з оптичною системою. В першу чергу, вони використовуються для захоплення повітряних цілей, а використання оптичної системи, забезпечує високу точність проти малих цілей.

Озброєння для ЗСУ

У 2022 році Rheinmetall анонсувала, що виготовить дві батареї Skynex для однієї з країн Європи та запросила фінансування на це у німецького уряду. Через деякий час ЗМІ повідомили, що ці дві батареї, вартістю 182 млн євро, отримає Україна.

Передача систем відбулася в рамках військової допомоги від Німеччини, яку ЗСУ отримали на початку цього року.

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