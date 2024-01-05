За словами військових експертів, через низьку точність ці балістичні ракети РФ імовірно використовуватиме виключно з метою атак по українських містах.

Балістичні ракети, котрі Росія отримала від Північної Кореї, - це, як мінімум, KN-23. Про це повідомляє Defense Express із посиланням на власні джерела. Видання отримало підтвердження, що аналіз уламків однієї з ракет, яка була застосована по Харкову 2 січня, свідчить про саме цю ракету.

За словами аналітиків, через абсолютну закритість КНДР все що відомо про KN-23 - це заяви Пхеньяна та дані радіолокаційного контролю з боку Південної Кореї під час випробувань будь-якого північнокорейського ракетного озброєння. Так, навіть такі параметри, як довжина, діаметр та загальна вага є результатом лише аналізу за наявними фото.

"Максимальна зафіксована дальність пуску цієї твердопаливної ракети становить до 690 км. Така дальність була зафіксована 25 липня 2019 року під час четвертого відомого тестового запуску, які розпочались лише 4 травня того ж року. Водночас дальність у 690 км була досягнута за рахунок меншої бойової частини ніж 500 кг, яка скоріш за все використовується у версії цієї ракети з дальністю у 450 км, яка двічі була продемонстрована 6 червня 2019 року на випробуваннях", - ідеться у матеріалі.

При цьому габарити KN-23 оцінюють у 7,5 метра у довжину, 0,95 метра у діаметрі, загальна вага - 3415 кг.

"Водночас існує обґрунтована думка, що поява KN-23 пов'язана з отриманням технологій з РФ, бо цілий ряд рішень KN-23 є аналогічними ракеті 9М723 ОТРК "Іскандер". Зокрема, співпадає квазібалістична траєкторія польоту з апогеєм до 60 км на дальності у 240 км (випробування 4 травня 2019 року) та у стабільні 50 км на дальності 420, 430 та 690 км (під час інших тестових запусків). Окрім того, вважається, що KN-23, як й 9М723, може маневрувати на маршовій та термінальній ділянці за рахунок рулів у соплі двигуна", - пише видання.

За словами військових аналітиків, низка успішних запусків під час випробувань прямо показує про використання Північною Кореєю вже відпрацьованих готових технологій та рішень.

"Для запуску ракети використовується пускова на колісному шасі 8х8, якщо у першій продемонстрованій версії, як й пускова "Іскандер", вона несла дві ракети, то потім кількість була скорочена до однієї. Вважається, що це шасі має багато спільного з білоруським МЗКТ-7930, чи взагалі вироблено у Мінську. Також існує й залізнична версія пускової KN-23", - припускають експерти.

На їхню думку, низька точність "та можливо низька недійсність KN-23" імовірно призведе до її використання Росією виключно з метою ударів по містах.

"Щодо перехоплення цієї ракети, то це можливо ЗРК з можливістю протиракетної оборони, такими як, Patriot PAC 3 та SAMP/T", - резюмує видання.

Використання Росією північнокорейських ракет проти України

Під час свят РФ завдала по Україні ударів балістичними ракетами, отриманими від Північної Кореї. Координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що РФ також шукає аналогічне озброєння ближнього радіусу дії в Ірану.

Також УНІАН повідомляв, що Сполучені Штати скликали Раду безпеки Організації об'єднаних націй через нові ракети в арсеналі Росії. Засідання має відбутися 10 січня.

У свою чергу Велика Британія вже жорстко відреагувала на використання РФ північнокорейських ракет проти України.

Вас також можуть зацікавити новини: