Авіація Сил оборони України протягом доби завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та техніки загарбників.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про чергові удари по російських окупантах та уражені цілі, серед яких є важливий об’єкт ворога.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook, протягом доби російські окупанти завдали 42 ракетних, 44 авіаційних ударів та здійснили 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема й діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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Водночас авіація Сил оборони України протягом доби завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два артилерійських засоби на вогневих позиціях, один зенітно-ракетний комплекс та ще один важливий об’єкт противника", - йдеться у повідомленні.

Втрати росіян - актуальні дані

Як повідомляв УНІАН, згідно з інформацією Генштабу, станом на ранок 15 серпня, від початку повномасштабного вторгнення Росії знищено вже 254 тис. 920 російських загарбників. Зокрема, протягом минулої доби до своїх мертвих побратимів доєдналися ще близько 540 окупантів.

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