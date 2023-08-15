В Генштабі підрахували втрати російської армії за останню добу.

Протягом минулої доби українські захисники ліквідували близько 540 російських загарбників. Загалом від початку повномасштабного вторгнення знищено вже 254 920 російських вояк, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Крім того, вчора українські захисники знищили чимало російської техніки, а саме:

7 танків (загалом від початку вторгнення ‒ 4313),

16 бойових броньованих машин (загалом ‒ 8370),

29 артилерійських систем (5128),

3 засоби ППО (482),

1 гелікоптер (314),

29 БПЛА оперативно-тактичного рівня (4242),

8 крилатих ракет (1387),

22 автомобілі та автоцистерни (7584),

3 одиниці спеціальної техніки (769).

Війна в Україні – останні новини

Як писав УНІАН, на окупованій частині Запоріжжя спалахнув бій між загонами кадировців та дагестанців. У результаті сутички загинули два десятка загарбників, ще 40 отримали поранення. Це сталося під час зйомок пропагандистського сюжету.

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Крім того, у російського Міноборони виникли проблеми із тим, аби вгамувати приватні військові компанії, яких останнім часом стало дуже багато в Росії. Зокрема залишається непідконтрольною ПВК "Конвой", яку фінансує друг Путіна олігарх Аркадій Ротенберг.

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