Зі слів доньки захисника України, він помер 9 днів тому.

Російська Федерація, яка розв'язала загарбницьку війну, не сповістила Україну про смерть військовополоненого, який працював водієм у полку "Азов". Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в Telegram.

Зокрема, омбудсмен дізнався про смерть захисника Маріуполя, 55-річного Олександра Іщенка, якого росіяни судили за надуманою статтею і утримували у слідчому ізоляторі на території РФ.

"Зі слів доньки Захисника України, він помер 9 днів тому. Проте українську сторону ніхто про це офіційно не сповістив. Також не було офіційного повідомлення про причину смерті громадянина України", - відзначив Лубінець.

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У зв'язку з цим, він звернувся з негайним листом до уповноваженої з прав людини в РФ, аби вона розібралася у трагічній смерті військовополоненого, якого утримувала російська сторона, та повідомила обставини і причину смерті Олександра Іщенка.

"Беззаперечно про трагедію додатково повідомив МКЧХ та ООН, аби організації зафіксували факт загибелі військовополоненого і звернули увагу на умови утримання українських полонених захисників. Україна вимагає, аби РФ неухильно дотримувалася Женевських конвенцій – надавала необхідну медичну допомогу, створила змішану медичну комісію, аби це дало змогу репатріювати всіх тяжкохворих та тяжкопоранених", - наголосив Лубінець.

У російській в'язниці помер водій з полку "Азов"

Як повідомляв УНІАН, у слідчому ізоляторі міста Ростов-на-Дону (РФ) помер військовополонений українець Олександр Іщенко, який служив водієм у полку "Азов". Про смерть Іщенка повідомив його адвокат під час засідання в Південному окружному військовому суді, де розглядають справу понад 20 військовополонених.

Іщенко народився в Маріуполі, був моряком і повернувся з рейсу за кілька днів до вторгнення РФ в Україну. Незабаром чоловік вступив у полк "Азов", став водієм. Потрапив у полон під час активних бойових дій у Маріуполі.

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