Причину смерті військовополоненого поки не названо.

У слідчому ізоляторі міста Ростов-на-Дону (РФ) помер військовополонений українець Олександр Іщенко, який служив водієм у полку "Азов". Як пишуть росЗМІ, про смерть Іщенка повідомив його адвокат під час засідання в Південному окружному військовому суді, де розглядають справу понад 20 військовополонених.

"Дату і причину смерті названо не було. Адвокат попросив суд витребувати довідку про смерть Іщенка, суд задовольнив його вимогу. На засіданні 31 липня суд завершив дослідження доказів у справі, але до дебатів не перейшов, щоб дочекатися із СІЗО документів про смерть Іщенка", - пише "Медуза".

Олександру Іщенку було 55 років. Він народився в Маріуполі, був моряком і повернувся з рейсу за кілька днів до вторгнення РФ в Україну. Незабаром чоловік вступив у полк "Азов", став водієм. Потрапив у полон під час активних бойових дій у Маріуполі.

Відео дня

Іщенко був фігурантом кримінальної справи разом із ще 23 українцями, які в різний час були пов'язані з полком "Азов".

За даними "Медіазони", у РФ Іщенка звинувачували за двома статтями - "участь у терористичній організації" і в "спробі насильницького захоплення влади". Абсурдність обвинувачення полягає в тому, що владу він нібито "намагався захопити" на українській території, яку контролюють бойовики ДНР. До терористів українця (серед інших полонених) російське "правосуддя" зарахувало через те, що в РФ "Азов" оголосили "терористичною організацією".

Видання зазначає, що в лютому 2022 року Іщенко добровільно вступив у тероборону полку "Азов". Навесні того ж року в Маріуполі він потрапив у російський полон, а потім став фігурантом кримінальної справи разом зі ще 23 українцями.

"Усі вони в різний час служили в "Азові" за контрактом або були вільнонайманими службовцями. Дехто брав участь в обороні Маріуполя та "Азовсталі", інші на момент російського вторгнення вже залишили службу й були затримані у себе вдома. Двох - Давида Касаткіна і Дмитра Лабинського - вже обміняли на російських військовополонених і судять заочно", - пише видання.

У "справі" проходять дев'ять жінок, більшість із них - кухарки, які готували їжу для військових.

Російське судилище над захисниками Маріуполя

Як повідомляв УНІАН, у РФ "суд" засудив до 26 років позбавлення волі громадянина України Ігоря Філіна - бійця "Азова" - за нібито вбивство двох жителів Маріуполя.

Російські пропагандисти поширили відео, на якому - чоловік у військовій формі. Навпроти нього - невідомий, на одязі якого напис "Слідчий комітет Росії".

На відео, імовірно, засуджений каже, що визнає свою провину в тому, що застрелив двох цивільних 4 квітня 2022 року в Маріуполі. За його словами, він побачив, як якийсь громадянин розглядає будівлю, а потім поліз у неї через вікно. Тоді "обвинувачений" викликав наряд. Він додає, що отримав наказ "розстріляти" і, нібито, вбив ще одну людину. Із відео незрозуміло, про яку будівлю йдеться, за яких обставин це сталося (якщо, дійсно, мало місце), навіщо цивільні лізли всередину через вікно тощо.

Вас також можуть зацікавити новини: