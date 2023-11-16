У Селидовому продовжують шукати людей під завалами частини пошкодженого будинку / фото t.me/dsns_telegram

У місті Селидове (Донецька область) у середу, 15 листопада, унаслідок смертоносного російського ракетного удару був частково зруйнований житловий багатоквартирний будинок. Станом на ранок четверга, 16 листопада, на місці трагедії продовжували шукати людей.

Другу добу поспіль тривають аварійно-рятувальні та пошукові роботи, повідомили о 7:57 у ДСНС України. За даними рятувальників, під завалами можуть перебувати дві людини.

У Селидовому тривають пошуки людей під завалами частини пошкодженого будинку / фото t.me/dsns_telegram

"Всього внаслідок російського ракетного обстрілу м. Селидове, що відбувся 15 листопада, загинуло дві людини, три людини травмовано, врятовано шість осіб, з яких одна дитина", - додали у відомстві.

Відео дня

У Селидовому може зрости кількість жертв ракетного удару РФ / фото t.me/dsns_telegram

Селидове опинилося під ударом росіян - що треба знати

15 листопада стало відомо, що окупанти завдали ракетного удару по місту, унаслідок атаки відбулося руйнування чотириповерхового житлового будинку. Спочатку під завалами знайшли тіло жінки, а потім стало відомо ще про одну жертву.

За відомостями Нацполіції, вороги завдали удару по Селидовому чотирма ракетами С-300. За відомостями правоохоронців, у місті зазнали руйнувань шість багатоквартирних будинків та 20 приватних.

Вас також можуть зацікавити новини: