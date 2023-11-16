Під завалами можуть знаходитися дві особи, зазначили рятувальники.

У місті Селидове (Донецька область) у середу, 15 листопада, унаслідок смертоносного російського ракетного удару був частково зруйнований житловий багатоквартирний будинок. Станом на ранок четверга, 16 листопада, на місці трагедії продовжували шукати людей.

Другу добу поспіль тривають аварійно-рятувальні та пошукові роботи, повідомили о 7:57 у ДСНС України. За даними рятувальників, під завалами можуть перебувати дві людини.

"Всього внаслідок російського ракетного обстрілу м. Селидове, що відбувся 15 листопада, загинуло дві людини, три людини травмовано, врятовано шість осіб, з яких одна дитина", - додали у відомстві.

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Селидове опинилося під ударом росіян - що треба знати

15 листопада стало відомо, що окупанти завдали ракетного удару по місту, унаслідок атаки відбулося руйнування чотириповерхового житлового будинку. Спочатку під завалами знайшли тіло жінки, а потім стало відомо ще про одну жертву.

За відомостями Нацполіції, вороги завдали удару по Селидовому чотирма ракетами С-300. За відомостями правоохоронців, у місті зазнали руйнувань шість багатоквартирних будинків та 20 приватних.

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