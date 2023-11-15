Ймовірно під руїнами залишається ще щонайменше одна людина.

Російські окупанти поцілили у багатоповерхівку в Селидовому Донецької області. Рятувальники під завалами виявили тіло жінки.

"Сьогодні вночі ворог завдав ракетного удару по м. Селидове Покровського району на Донеччині. В результаті відбулось руйнування під’їзду 4-поверхового житлового будинку", - повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у своєму Telegram-каналі.

Так, на місці обстрілу надзвичайники спільно з поліцейськими врятували поранених чоловіка та жінку, яких було доставлено до медичного закладу.

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Крім того, з пошкодженої квартири на 4-му поверсі рятувальники допомогли вибратися трьом людям, серед яких і дитина.

"На жаль, під завалами знайшли тіло загиблої жінки. Ймовірно під руїнами ще залишається щонайменше одна особа. Аварійно-рятувальні роботи тривають", - повідомив міністр.

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13 листопада у передмісті Херсона російські терористичні війська обстріляли з артилерії авто, в якому поверталася з медогляду родина з немовлям. Внаслідок влучання автівка загорілася.

Дідусь дитини загинув - згорів у машині. Матір дитини втратила ногу, вона перебуває на штучній вентиляції легень. 2-місячна дівчинка перебуває в лікарні у стані середньої тяжкості. У дитини діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій легень та нирок.

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