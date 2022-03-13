Для міст Маріуполь Донецької області, Попасна, Щастя та селища Гірське Луганської області та міста Пологи Запорізької області евакуація не вдалася через постійні обстріли з боку окупантів.

Віце-прем‘єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що сьогодні із 14 гумкоридорів спрацювали дев'ять, евакуйовано понад 5,5 тис. людей.

Про це вона сказала у відеозверненні.

"Сьогодні, 13 березня, із 14 гумкоридорів спрацювали дев'ять", - зазначила вона.

У Київській області евакуювали 3 тис. 950 людей.

Зокрема, з Бородянки врятували 600 людей, яких довезли до Житомира.

З села Перемога Баришівської ОТГ шляхом дуже напружених перемовин вдалося визволити 1000 людей.

"Окупант не дотримувався вранці взятих на себе зобов'язань і змушував людей повертатися до бомбосховищ та підвалів, звідки вони вийшли з надією поїхати з небезпечного місця", - розповіла Верещук.

З села Велика Димерка евакуйовано 375 людей (198 - діти), з міста Буча - 600 людей.

У Луганській області врятовано 1,6 тис. людей: Лисичанськ - 400, Рубіжне - 350, Сєвєродонецьк - 600, Кремінна - 250.

Всього сьогодні з-під постійних обстрілів нам вдалося вивезти понад 5 тис. 550 людей.

Разом з тим, через порушення з боку окупантів досягнутих домовленостей не спрацювали гуманітарні коридори для п'яти населених пунктів.

Маріуполь сьогодні цілий день піддавався обстрілам та бомбардуванням з боку авіації... Колона вантажівок з гумвантажем та автобусами для евакуації з Маріуполя, яка виїхала з Запоріжжя 12 березня, через обстріли та тотальні порушення зобов'язань не просунулася за маршрутом і залишається заблокованою у місті Бердянськ.

Вранці спроби "прорватися" до міста поновлять.

Для міст Попасна, Щастя та селища Гірське Луганської області та міста Пологи Запорізької області евакуація не вдалася через постійні обстріли з боку окупантів.

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