З України до Польщі евакуйовано поїздом студентів з 26 країн світу.
Про це повідомив Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ України.
"Студенти 26 країн світу евакуйовані потягом до Польщі. У пункті пропуску "Мостиська залізнична" прикордонники відділу "Шегині" Львівського загону оформили поїзд "Львів-Перемишль", яким виїжджали з країни 768 іноземців", - зазначили в МВС.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
7 березня віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що майже дві з половиною тисячі іноземних студентів залишилися на території України з початком війни. За її даними, на окупованих територіях перебувають студенти з Туреччини, Індії, Пакистану, країн Африки, Сінгапуру.
8 березня Верещук повідомила, що через гуманітарний коридор з Сумської області вдалося евакуювати разом з українцями понад 1700 іноземних студентів - громадян Індії та Китаю.