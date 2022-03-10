7 березня віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що майже дві з половиною тисячі іноземних студентів залишилися на території України з початком війни. За її даними, на окупованих територіях перебувають студенти з Туреччини, Індії, Пакистану, країн Африки, Сінгапуру.