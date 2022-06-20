Сьогодні російські окупанти вбили трьох мирних жителів Донецької області.
Про це в своєму Telegram-каналі повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"За 20 червня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: у Нью-Йорку, Старій Миколаївці та Кураховому", - констатував він.
Ще дві людини дістали поранення, додав Кириленко.
Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що в районі Богородичного і Миколаївки Донецької області українські воїни успішно відбили ворожий штурм.
Також українські захисники звели нанівець спроби штурмових дій ворога в районах населених пунктів Мирна Долина і Біла Гора.
Крім цього противник завдав авіаційних ударів по об'єктах цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Устинівка і Лисичанськ.