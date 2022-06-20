Ще дві людини в результаті дій російських окупантів були поранені.

Сьогодні російські окупанти вбили трьох мирних жителів Донецької області.

Про це в своєму Telegram-каналі повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 20 червня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: у Нью-Йорку, Старій Миколаївці та Кураховому", - констатував він.

Ще дві людини дістали поранення, додав Кириленко.

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що в районі Богородичного і Миколаївки Донецької області українські воїни успішно відбили ворожий штурм.

Також українські захисники звели нанівець спроби штурмових дій ворога в районах населених пунктів Мирна Долина і Біла Гора.

Крім цього противник завдав авіаційних ударів по об'єктах цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Устинівка і Лисичанськ.

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