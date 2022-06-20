Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Сьогодні на Донеччині окупанти вбили двох цивільних, ще 12 людей отримали поранення.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 19 червня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Максимільянівці та Зайцевому. Ще 12 людей одержали поранення", - зазначив він.

Кириленко вчергове наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару окупантів на Донеччині вщент зруйновані три будинки, ще 29 пошкоджені. Зазначається, що російські окупанти намагаються встановити повний контроль над селищем Богородичне на Донеччині.

На Слов’янському напрямку окупанти основні зусилля зосереджують на спробах встановлення повного контролю над населеним пунктом Богородичне та створенні умов для розвитку наступу на Слов’янськ. Ворог застосовує артилерію поблизу Дібрівного, Карнаухівки, Нової Дмитрівки та Вірнопілля.

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