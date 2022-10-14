Минулося без жертв та руйнувань.

Сьогодні російські окупанти обстріляли чотири громади Сумщини.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Так, по території Білопільської громади близько 11:00 російські окупанти випустили 3 міни, а згодом - ще 18 мін вже по іншій частині громади.

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Крім того, близько опівдня обстрілів зазнали Ворожбянська громада, де ворог випустив 7 мін по околицях Ворожби, а о 14:00 - Зноб-Новгородська громада, куди окупанти випустили одну міну калібру 120мм.

Також близько 17:00 у Великописарівській громаді водій вантажівки під час маневрування наїхав заднім колесом на міну, яка вибухнула, через це пошкоджений причеп авто.

"Також уточнення по ранковим обстрілам: з 7 до 9 ранку було два обстріли: 15 мін та 15 артснарядів прилетіло з території РФ по різним частинам громади. В усіх випадках обійшлося без жертв та руйнувань", - зазначив він.

Російські атаки Сумської області - що відомо

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти 11 жовтня, завдали авіаудару по цивільному аграрному підприємству в Сумській області.

9 жовтня заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що біля місцевого магазину у Миронівській ОТГ, що на Сумщині, загинула людина внаслідок атаки з безпілотника.

Нагадаємо, нині росіяни також обстріляли прикордонні села області з мінометів. Упродовж 12.10-12.15 зафіксували три "прильоти в районі населеного пункту Середина-Буда, а від 14.35 до 14.55 надійшла інформація про ще п'ять "приходів" у районі Бачівська.

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