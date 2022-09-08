Після вибухів все більше колаборантів, які прислужували окупантам, готові до співпраці з українською владою.

У Мелітополі пролунали чергові вибухи за адресами, де мешкають колаборанти, залучені до організації "референдуму".

Про це в ефірі національного телемарафону розповів мер Іван Федоров.

"Сьогодні вибухи пролунали за трьома адресами, де проживають зрадники. Один – фейковий директор водоканалу Дмитро Онищук. Він майже позбувся свого будинку, він йому не потрібен – у Мелітополі йому не раді", - сказав Федоров. Відео дня

У своїх соцмережах міський голова додав, що Онищук був у топ 5 гауляйтерів зі списку партизан.

Онищук причетний до розгрому приміщень ЖЕКів, невиплаті зарплат співробітникам КП "Житломасив" у 2016-му тощо.

"Кажуть, неабияк злякався після вибухів. Але як мінімум така ж участь чекає на кожного любителя "руского міра" і фейкових референдумів", - зазначив Федоров.

Крім того, за інформацією Федорова, вибух пролунав за адресою квартальної, "яка зрадила принципи своїх виборців, і була посібником проведення цього "референдуму": "Їй також передали "вітання" наші сили супротиву. Вона також не хоче приймати в цьому. Третя людина, яка теж приймала безпосередню участь в цьому. Ну і штаб – де безпосередньо відбувалась організація "референдуму".

Міський голова Мелітополя наголосив, що завдяки вибухам "є вже черга колаборантів, які раніше були готові співпрацювати з окупантами, сьогодні вони також виходять з нами на зв’язок, готові розповідати всю інформацію, готові співпрацювати з українською владою, щоб їх не чіпали партизани".

"Тож мета досягнута", - констатував мер.

Як писав УНІАН, у Мелітополі 8 вересня вибухнув штаб руху "Ми разом із Росією", організованого російською партією "Єдина Росія".

Рух "Ми разом із Росією" окупаційна влада сторила після захоплення Мелітополя та інших південних регіонів України. Забезпеченням роботи штабів займаються правляча російська партія "Єдина Росія" та "Загальноросійський народний фронт".

Вас також можуть зацікавити новини: