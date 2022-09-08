Рашисти з моменту окупації Мелітополя затримали понад 500 осіб. Зараз у полоні перебувають понад 70 жителів міста. І серед них є ті, кого вивезли до Москви для винесення вироку до довічного ув'язнення.
Такою інформацією поділився мер Мелітополя Іван Федоров у коментарі "Радіо Свобода".
"Сьогодні в полоні перебуває трохи більше ніж 70 людей. Вони перебувають у різних містах. Хтось копає окопи біля Полог, хтось сидить в комендатурі міста Мелітополя, а хтось невідомо де. Також є такі події, коли людей, наших мелітопольців, перевозять до Москви, в Лефортово, в СІЗО, щоб виносити вироки їм до довічного ув’язнення", — заявив Федоров.
За словами мера, найсильніше окупанти тиснуть на працівників сфери освіти, які відмовляються співпрацювати з ними.
Нагадаємо, постійний представник США в ООН Лінда Томас-Грінфілд повідомила, що фільтрацію на тимчасово захоплених територіях України контролюють чиновники з адміністрації Володимира Путіна. За різними оцінками РФ примусово депортувала від 900 тисяч до 1,6 мільйона громадян нашої країни. Найчастіше їх відправляють в депресивні регіони на Далекому Сході.
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