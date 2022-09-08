Жителів міста доставляють в Лефортово.

Рашисти з моменту окупації Мелітополя затримали понад 500 осіб. Зараз у полоні перебувають понад 70 жителів міста. І серед них є ті, кого вивезли до Москви для винесення вироку до довічного ув'язнення.

Такою інформацією поділився мер Мелітополя Іван Федоров у коментарі "Радіо Свобода".

"Сьогодні в полоні перебуває трохи більше ніж 70 людей. Вони перебувають у різних містах. Хтось копає окопи біля Полог, хтось сидить в комендатурі міста Мелітополя, а хтось невідомо де. Також є такі події, коли людей, наших мелітопольців, перевозять до Москви, в Лефортово, в СІЗО, щоб виносити вироки їм до довічного ув’язнення", — заявив Федоров.

Відео дня

За словами мера, найсильніше окупанти тиснуть на працівників сфери освіти, які відмовляються співпрацювати з ними.

Нагадаємо, постійний представник США в ООН Лінда Томас-Грінфілд повідомила, що фільтрацію на тимчасово захоплених територіях України контролюють чиновники з адміністрації Володимира Путіна. За різними оцінками РФ примусово депортувала від 900 тисяч до 1,6 мільйона громадян нашої країни. Найчастіше їх відправляють в депресивні регіони на Далекому Сході.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: