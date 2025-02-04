Солдати КНДР атакували ЗСУ на Курщині, 'як у фільмі про Другу світову', - BI

Один з українських командирів розповів, що навіть суміжні підрозділи буди шоковані цими хаотичними маневрами.

Український командир, командир резервної групи 4-ї роти 33-го десантно-штурмового полку Ігор "Сахара" Коновал розповів, що в бою військові КНДР атакували його підрозділ у стилі, схожому на сцени з фільмів про Другу світову війну. Про це він повідомив Business Insider.

За його словами, північнокорейські солдати, які прибули воювати на боці Росії, не мали належної підготовки для участі у бойових діях і використовувалися росіянами як "гарматне м'ясо".

Коновал зазначив, що їхні дії на полі бою часто виглядали хаотичними і нагадували бойові тактики минулих воєн.

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Восени минулого року близько 11 000 військовослужбовців з Північної Кореї були направлені в Курську область Росії для підтримки російських сил у спробах повернути території, втрачені після українського контрнаступу в серпні.

На початку січня "Сахара" брав участь в операції із захоплення селища Махнівка у Курській області, щоб закріпити ключові позиції до прибуття підкріплення. Під час бою українські військові помітили північнокорейських солдатів, які безладно бігали між будівлями, наражаючись на артилерійські удари.

"В бою вони просто кидалися вперед від лінії дерев, як у фільмі про Другу світову війну", – зазначив він.

Командир припустив, що або їм бракувало командування, або вони не знали, як діяти у цій ситуації. Українські бійці з сусіднього підрозділу також були здивовані такою поведінкою супротивника.

Війна в Україні значно відрізняється від конфліктів, до яких північнокорейці могли готуватися раніше, і вони, ймовірно, пройшли лише базове навчання у росіян перед відправкою в зону бойових дій.

Ігорович повідомив, що його підрозділ успішно завершив свою операцію без втрат. Він наголосив, що північнокорейці стали "гарматним м'ясом" у цій війні.

Такий стиль ведення бою збігається з оцінкою американської адміністрації, яка в грудні заявила, що північнокорейські війська використовують тактику "людських хвиль", яка не дає значних результатів. У Білому домі зазначили, що керівництво Росії та Північної Кореї розглядає свої війська як "витратний матеріал" і кидає їх у "безнадійні штурми" українських позицій.

До війни в Україні північнокорейські військові не брали участі в серйозних бойових діях упродовж десятиліть. За оцінками західної розвідки, у боях у Росії загинули або отримали поранення близько 4000 солдатів КНДР. Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що високий рівень втрат негативно позначається на їхній боєздатності в Курській області.

Експерти з Інституту вивчення війни (ISW) попередили, що за нинішніх темпів втрат Пхеньян може втратити весь контингент, розгорнутий у Росії, протягом кількох тижнів. Останнім часом північнокорейські війська не були помічені на передовій, що може свідчити про їхнє відведення через значні втрати.

Війська КНДР зникли з фронту - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Національна розвідувальна служба Південної Кореї, підтвердила, що війська Північної Кореї не беруть участь в бойових діях у Курській області РФ з середини січня.

Зазначає, що з середини січня не було жодних ознак того, що північнокорейські війська, розгорнуті в російській Курській області, беруть участь у бойових діях.

Сказано, що однією з причин відсутності північнокорейських військ на Курщині великі втрати, додавши, що наразі тривають зусилля, щоб визначити точну причину.

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