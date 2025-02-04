Розвідка Південної Кореї підтвердила відвід сил КНДР з фронту

Наразі тривають зусилля, щоб визначити точну причину цього рішення північнокорейського командування.

Війська Північної Кореї не беруть участь в бойових діях у Курській області РФ з середини січня. Це підтвердила Національна розвідувальна служба Південної Кореї, передає агентство Yonhap.

Відтак, південнокорейська розвідка підтвердила повідомлення The New York Times про те, що північнокорейські солдати відведені з лінії фронту в середині січня через значні втрати.

"З середини січня не було жодних ознак того, що північнокорейські війська, розгорнуті в російській Курській області, беруть участь у бойових діях", – заявили розвідники.

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Зазначається, що однією з причин відсутності північнокорейських військ на Курщині великі втрати, додавши, що наразі тривають зусилля, щоб визначити точну причину.

Північнокорейські війська на Курщині: важливі новини

Напередодні кілька західних ЗМІ повідомляли, що РФ відвела північнокорейські війська з лінії фронту. Зокрема The New York Times пише, що їх не бачили на лінії боєзіткнення вже близько двох тижнів.

Водночас речник ССО полковник Олександр Кіндратенко в коментарі "Українській правді" підтвердив цю інформацію. Він додав, що ймовірною причиною могли стати великі втрати серед бійців з КНДР.

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