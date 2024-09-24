Один із західних чиновників назвав документ "списком бажань".

В плані перемоги президента України Володимира Зеленського немає справжніх сюрпризів і він "кардинально не змінив ситуацію". Про це пише Bloomberg із посиланням на обізнаних із документом західних чиновників.

Зазначається, що західні офіційні особи намагалися знизити очікування щодо плану припинення війни, який Зеленський представить в Нью-Йорку цього тижня, заявивши, що вони не бачать у ньому прориву в конфлікті з Росією.

"Негативна оцінка плану підкреслює поглиблення почуття песимізму серед країн-союзників, оскільки війна тягнеться вже третій рік. Союзники також побоюються послаблення підтримки України, якщо колишній президент Дональд Трамп повернеться на посаду після виборів лише через шість тижнів", - йдеться у статті.

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Співрозмовники видання висловили припущення, що настав час для нового раунду контактів "із Путіним, чи то Зеленським, чи то іншими країнами".

"Західні країни також починають турбуватися про власну безпеку, оскільки Росія продовжує виробництво зброї, яка може використовуватися за межами України"

Журналісти підкреслюють, що наразі немає жодних ознак того, що Кремль планує відступити, союзники також обговорюють можливість зв’язатися з Путіним безпосередньо перед зустріччю Групи 20 у Бразилії, запланованою на листопад.

"Західні лідери наразі сигналізували, що вони не бажають йти набагато далеко у задоволенні вимог України щодо ще більш досконалої зброї. Офіційні особи США, наприклад, намагалися розвіяти надії, що вони схвалять прохання Києва використовувати свої ракети великої дальності для ураження цілей у глибині російської території", - констатує видання.

Мирний план Зеленського - останні новини

Президент України Володимир Зеленський пояснив, у чому суть плану перемоги. Глава держави відмовився розкривати деталі кроків, необхідних для забезпечення справедливого і міцного миру, до безпосередньої їхньої презентації президенту США Джо Байдену, але дав зрозуміти, на що розраховує український уряд. Зокрема, там немає пункту про переговори з Росією.

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