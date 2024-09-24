Володимир Зеленський поділився невеликою думкою про те, у чому полягає суть українського плану перемоги.

Президент України Володимир Зеленський, який вирушив до США, щоб надати союзникам план перемоги, пояснив, у чому він полягає.

Глава держави відмовився розкривати деталі кроків, необхідних для забезпечення справедливого і міцного миру, до безпосередньої їхньої презентації президенту США Джо Байдену, але дав зрозуміти - на що розраховує український уряд. Однак у ньому немає пункту про переговори з Росією, заявив Зеленський в інтерв'ю ABC News.

Цей план, за словами президента, спрямований на "зміцнення України" - з метою змусити лідера Кремля Володимира Путіна сісти за стіл переговорів на справедливих умовах.

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"Мова не йде про переговори з Росією. Це міст до дипломатичного рішення для припинення війни. Тільки із сильною позицією, яку ми можемо просувати, ми зможемо підштовхнути Путіна до припинення війни дипломатичним шляхом", - заявив Зеленський.

Він додав, що поки не бачить, щоб російський диктатор був готовий до "справжніх переговорів". Джерело видання, близьке до оточення українського президента, заявило, що план перемоги складається з п'яти пунктів. Як повідомляється, йдеться про конкретні обсяги військової допомоги, про дипломатичні та політичні кроки і про відсутність будь-яких поступок перед Росією.

План є "терміновим", заявив Зеленський. В інтерв'ю він зазначив, що ці кроки розраховані на швидке завершення війни, а не на її продовження протягом наступних років.

"План перемоги" президента Зеленського

Раніше УНІАН повідомляв про реакцію Кремля на "мирний план" Зеленського. Дмитро Пєсков заявив, що у Путіна вивчать офіційну інформацію.

"Поки що дуже багато різної, зокрема, суперечливої та недостовірної інформації. Ми до цього ставимося дуже стримано", - пояснив Пєсков.

Крім того, The Times пояснило мету поїздки Зеленського до США. Це нібито остання надія Зеленського переконати Джо Байдена дозволити Україні удари західною зброєю по РФ.

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