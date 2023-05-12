У китайського спецпосланця велике європейське турне, в ході якого він повинен запустити процес мирного врегулювання.

У понеділок спеціальний посланник Китаю Лі Хуей відправиться в Україну, а також відвідає Росію та інші європейські країни в рамках планів Пекіна стати посередником з дипломатичного врегулювання розв'язаної росіянами війни. Про це заявив на брифінгу речник МЗС КНР Ван Веньбінь, пише Bloomberg.

Відзначається, що крім Києва і Москви спецпосланець з євразійських справ відвідає також Варшаву, Париж і Берлін.

"Візит китайських представників до відповідних країн є ще одним проявом прихильності Китаю справі сприяння діалогу і повною мірою демонструє, що Китай твердо стоїть на боці миру", — заявив Веньбінь.

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З самого початку російського вторгнення РФ в Україну Китай запевняв, що дотримується нейтралітету в цьому конфлікті. У квітні цього року Міністр закордонних справ КНР Цинь Ган публічно заявив, що Пекін не постачатиме зброю жодній зі сторін.

На річницю російського вторгнення в Україну Китай також представив свій "мирний план", ключовим пунктом якого була "повага до суверенітету всіх країн". Щоправда, в документі не виявилося пункту, який вимагав би вивести російські війська з суверенної території України.

Наприкінці квітня Зеленський і лідер Китаю вперше з моменту вторгнення змогли провести пряму розмову по телефону. Відразу після цієї бесіди було оголошено, що Україна відправить до Китаю нового посла, а Китай – свого спецпредставника в Україну.

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