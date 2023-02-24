При цьому чітких рекомендацій, як, наприклад, досягти припинення вогню немає.

Китай представив своє бачення миру в Україні.

Війну Пекін називає"українською кризою". Опублікований документ на сайті МЗС Китаю складається з 12 пунктів:

Повага суверенітету всіх країн;

відмова від менталітету холодної війни;

припинення бойових дій;

відновлення мирних переговорів;

вирішення гуманітарної кризи;

захист цивільних осіб та військовополонених;

забезпечення безпеки атомних електростанцій;

зниження стратегічних ризиків;

сприяння експорту зерна;

припинення односторонніх санкцій;

підтримка стабільності ланцюжків виробництва і поставок;

сприяння постконфліктному відновленню.

При цьому чітких рекомендацій, як, наприклад, досягти припинення вогню немає. Всього лише зазначається, що "всі сторони повинні підтримати Росію і Україну в роботі в одному напрямку і якнайшвидшому відновленні прямого діалогу, щоб поступово деескалувати ситуацію і в кінцевому підсумку досягти всеосяжного припинення вогню".

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А в пункті про відмову від менталітету холодної війни КНР заявляє, що "безпека країни не повинна забезпечуватися коштом інших": "До законних інтересів безпеки і турбот всіх країн слід ставитися серйозно і належним чином враховувати їх. Усі сторони повинні, дотримуючись бачення спільної, всеосяжної, спільної та стійкої безпеки та пам'ятаючи про довгостроковий мир та стабільність у всьому світі, сприяти створенню збалансованої, ефективної та стійкої архітектури європейської безпеки".

Війна в Україні – позиція Китаю

Пекін продовжує послідовно перекладати провину за війну в Україні з Росії на Європу та США. Комуністичний Китай також підтримує проросійську риторику в ООН, яку ніяк не можна назвати "нейтральною".

Про "мирний план" чиновники КНР обмовилися на Мюнхенській безпековій конференції. За словами керівника Офісу закордонних справ Центрального комітету Ван Ї, "пропозиція Китаю враховує те, що територіальна цілісність і суверенітет всіх держав повинні поважатися".

У відповідь президент України Володимир Зеленський зазначав, що чув про цей план, але жодних офіційних документів Київ від Китаю не отримував. 22 лютого Ван І під час зустрічі з Міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим озвучив йому позицію Пекіна щодо війни.

Західна преса наполягає, що Китай продовжує вести подвійну гру, підігруючи Росії. Також з'явилися чутки про наміри КНР передати Путіну летальну зброю. США вже попередили Китай про наслідки.

За даними США, Китай вже може постачати Росії нелетальну військову допомогу для ведення війни проти України, зокрема, форму або навіть бронежилети для окупантів.

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