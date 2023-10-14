Військові контррозвідники та спецпризначенці із ЦСО "А" Служби безпеки України впродовж трьох тижнів "відмінусували" ще 57 одиниць техніки та озброєння окупантів.
Як повідомляє СБУ, список ворожих втрат поповнили 10 танків, 7 бойових броньованих машин, 4 малих тягачі, 3 бронетранспортери, 7 самохідних артилерійських установок, 3 міномети та 7 гармат.
Також знищено реактивну систему залпового вогню "Град", зенітно-ракетний комплекс "Тор", бойову броньовану машину "Тигр", зенітну установку та 11 одиниць автотранспорту росіян.
Крім того, українським спецпризначенцями вдалося вдарити й по спостережному комплексу "Муром-М", встановленому на тимчасово окупованій території.
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Як повідомляв УНІАН, за словами начальника прес-служби Східного угруповання військ Іллі Євлаша, окупанти активізували спроби наступу на Лимано-Куп’янському напрямку. Проте ЗСУ відбивають ворожі атаки і завдають росіянам значних втрат.
Зокрема, за добу на Лимано-Куп’янському напрямку було ліквідовано 206 окупантів та 15 одиниць техніки та озброєння, а на Бахмутському - 109 росіян та 12 одиниць їхньої техніки. Також вдалося знищити командно-спостережний пункт роти на цьому напрямку, 10 російських дронів та сім складів боєприпасів.