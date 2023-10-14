Знищено й спостережний комплекс ворога "Муром-М", який загарбники встановили на окупованій території.

Військові контррозвідники та спецпризначенці із ЦСО "А" Служби безпеки України впродовж трьох тижнів "відмінусували" ще 57 одиниць техніки та озброєння окупантів.

Як повідомляє СБУ, список ворожих втрат поповнили 10 танків, 7 бойових броньованих машин, 4 малих тягачі, 3 бронетранспортери, 7 самохідних артилерійських установок, 3 міномети та 7 гармат.

Також знищено реактивну систему залпового вогню "Град", зенітно-ракетний комплекс "Тор", бойову броньовану машину "Тигр", зенітну установку та 11 одиниць автотранспорту росіян.

Крім того, українським спецпризначенцями вдалося вдарити й по спостережному комплексу "Муром-М", встановленому на тимчасово окупованій території.

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Як повідомляв УНІАН, за словами начальника прес-служби Східного угруповання військ Іллі Євлаша, окупанти активізували спроби наступу на Лимано-Куп’янському напрямку. Проте ЗСУ відбивають ворожі атаки і завдають росіянам значних втрат.

Зокрема, за добу на Лимано-Куп’янському напрямку було ліквідовано 206 окупантів та 15 одиниць техніки та озброєння, а на Бахмутському - 109 росіян та 12 одиниць їхньої техніки. Також вдалося знищити командно-спостережний пункт роти на цьому напрямку, 10 російських дронів та сім складів боєприпасів.

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