Незважаючи на перевагу за кількістю особового складу й озброєння, втрати окупантів у рази більші, ніж у Силах оборони України.

Під час боїв на східному фронті бувають такі дні, коли співвідношення вбитими сягає 1 до 10.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. "На жаль, втрати - це неминучий наслідок війни. Без втрат не буває", - зазначила вона.

Маляр підкреслила, що одне з головних завдань сторони, що воює - знищення фізичної сили противника.

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"Але втрати ворога в рази більше. Це при тому, що у них перевага по кількості особового складу і озброєння. Втрати були більші у них і в 2014-2015, але зараз той коефіцієнт майже удвічі зріс на нашу користь", - додала заступниця міністра.

За її словами, під час боїв на східному фронті бувають такі дні, коли співвідношення вбитими сягає 1 до 10.

"Це, звісно, не щодня, і середній коефіцієнт нижчий, але менше з тим", - уточнила Маляр.

Ситуація на Донбасі

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, в епіцентрі бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка.

З початку доби підрозділи Сил оборони на цих напрямках відбили 48 атак супротивника.

Минулої доби українські захисники знищили 610 окупантів, з 24 лютого 2022 року - близько 172 тис. 340 осіб.

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