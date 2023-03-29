Під час боїв на східному фронті бувають такі дні, коли співвідношення вбитими сягає 1 до 10.
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. "На жаль, втрати - це неминучий наслідок війни. Без втрат не буває", - зазначила вона.
Маляр підкреслила, що одне з головних завдань сторони, що воює - знищення фізичної сили противника.
"Але втрати ворога в рази більше. Це при тому, що у них перевага по кількості особового складу і озброєння. Втрати були більші у них і в 2014-2015, але зараз той коефіцієнт майже удвічі зріс на нашу користь", - додала заступниця міністра.
За її словами, під час боїв на східному фронті бувають такі дні, коли співвідношення вбитими сягає 1 до 10.
"Це, звісно, не щодня, і середній коефіцієнт нижчий, але менше з тим", - уточнила Маляр.
Ситуація на Донбасі
Згідно з даними Генштабу ЗСУ, в епіцентрі бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка.
З початку доби підрозділи Сил оборони на цих напрямках відбили 48 атак супротивника.
Минулої доби українські захисники знищили 610 окупантів, з 24 лютого 2022 року - близько 172 тис. 340 осіб.