На українській землі знищено ще чимало ворожих танків, зазначили у Генштабі ЗСУ.

Втрати РФ у війні станом на середу, 29 березня, перетнули нову "червону лінію".

За минулу добу були ліквідовані 610 супротивників, і тепер загальні ворожі втрати становлять 172 340 особи, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Крім того, були знищені ще 7 танків загарбників, 6 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 літак, 4 дрони оперативно-тактичного рівня, 5 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також 1 одиниця спецтехніки.

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Ситуація на фронтах в Україні - зараз це варто знати

Вранці 29 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що противники понад 50 разів атакували наших захисників на Авдіївському, Бахмутському, Лиманському та Мар'їнському напрямках. Ворожі атаки були відбиті.

Заступник очільника Міноборони України Ганна Маляр говорила, що окупанти продовжують концентрувати свої найбільші наступальні здібності на Бахмутському напрямку і проводять інформаційно-психологічні операції щодо ситуації в Бахмуті.

На Донбасі ворог зазнає величезних втрат. Нагадаємо, загальні втрати РФ в Україні на 28 березня становили приблизно 171 тис. 730 супротивників.

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