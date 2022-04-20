Росіянин вчить свого сина красти, проте його зовсім не цікавить, що військовий може загинути.

Батьки окупантів закликають їх мародерити в Україні. Росіяни бачать у повномасштабній війні шанс розбагатіти.

Про це свідчить нова перехоплена розмова окупантів, яку опублікували в Telegram-каналі СБУ.

Так, окупант зателефонував своєму батькові та розповів про те, що йому мало платять. Проте усі скарги пройшли повз вуха чоловіка. Він лише вчив сина мародерити та заявив, що той має приїхати додому з грошима.

"Не висовуйся!... Твоя задача - перемогти. Мій спонсор має нарубати бабла та приїхати додому", - говорить батько російському солдату, який зараз стоїть під Харковом.

Росіянин також порадив сину-окупанту "компенсувати" нестачу грошей крадіжками. Батько пропонує військовому забирати іномарки. Проте окупант скаржиться, що знайти вцілілі машини важко, адже російські командири або забирають транспорт собі, або ж просто його розстрілюють з автоматів.

Навіть це не засмутило батька. Він порадив сину красти запчастини з машин та "прикопувати" їх у землі, аби потім забрати та продати в РФ. Чоловіка не турбує, що окупант може загинути. Він сміється та рахує, скільки його син може "заробити" мародерством.

"Напевно його так затьмарила жага розбагатіти, що він і не думає: "прикопати" можуть його власного сина. Українські захисники цілодобово над цим працюють!", - додали в СБУ.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що СБУ перехопила розмову окупанта із "зомбованою" матір'ю, яка не повірила зізнанню сина у звірствах та вбивствах дітей.

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