Боєприпас знешкодять за містом.

У Чернігові на стадіоні імені Гагаріна, де розташоване державне підприємство Олімпійський навчально-спортивний центр "Чернігів", виявили 500-кілограмову авіаційну бомбу, що не розірвалася.

Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

"Нерозірвана ФАБ-500. Стадіон", - написав він на своїй сторінці у мережі Facebook.

Як уточнили УНІАН в Головному управлінні ДСНС в області, попередньо, боєприпас виявили під завалами, хоча до цього кілька разів на території стадіону проводили толоки і навіть грали у футбол діти.

Піротехніки спеціальним автомобілем вивезуть боєприпас за місто і там знешкодять.

Як повідомляв УНІАН, стадіон імені Ю. Гагаріна у Чернігові зазнав бомбардувань у ніч на 11 березня.

Він був домашньою ареною для футбольного клубу "Десна" та жіночої збірної з футболу.

Відновити стадіон пообіцяли Німеччина та футбольний клуб "Боруссія" (Дортмунд).

За інформацією Всеукраїнської професійної спілки "Футбол України", 16 квітня на прибраному полі стадіону імені Гагаріна відбувся перший матч під особистим суддівством директора стадіону.

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