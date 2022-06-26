В кінці розмови він ще й побажав окупантам, які вдарили по житловому будинку, "м'якої посадки".

Білоруські активісти опублікували фрагмент переговорів російського диспетчера та пілотів бомбардувальника, які випустив ракети по Києву.

Аудіо з'явилося у Telegram-каналі "Беларускі Гаюн".

Під час переговорів пілот відзвітував про пуски ракет, а також подякував за прикриття. Диспетчер у відповідь похвалив екіпаж за бомбардування мирних українців.

"Спостерігали, гарно! М'якої посадки", - сказав диспетчер.

Ворог вдарив ракетами по Київщині: що відомо

Як повідомляв УНІАН, ранок 26 червня почався неспокійно. Мешканці Києва почули декілька вибухів. Згодом інформацію про це підтвердив мер столиці Віталій Кличко.

Під ворожий обстріл потрапив Шевченківській район столиці. В ДСНС заявили про постраждалих та підтвердили пожежу в багатоповерхівці.

Згодом стало відомо, що одну ракету ППО збила на Київщині. Її залишки впали на околицях одного з сіл, постраждалих немає.

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