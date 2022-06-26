У Київській області сили протиповітряної оборони збили одну ворожу ракету.
Про це у своєму Telegram повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.
"Сьогодні вранці ворог вдарив по столиці. В області працювала ППО - збито одну ракету. Залишки ракети впали на околицях одного з сіл району. Руйнувань та постраждалих немає. Не нехтуйте сигналами тривоги. Бережіть себе!" - повідомив він.
Ворог вдарив ракетами по Київщині: що відомо
Як повідомляв УНІАН, ранок 26 червня почався неспокійно. Мешканці Києва почули декілька вибухів. Згодом інформацію про це підтвердив мер столиці Віталій Кличко.
Під ворожий обстріл потрапив Шевченківській район столиці. В ДСНС заявили про постраждалих та підтвердили пожежу в багатоповерхівці.
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