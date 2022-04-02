Танки дозволять ЗСУ завдавати артилерійські удари на далекій відстані по ворогу.

Адміністрація Байдена обговорює допомогу у передачі Україні танків радянського виробництва для зміцнення оборони на Донбасі.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на офіційного представника США.

Напередодні від президента Володимира Зеленського надійшов запит на передачу важкого озброєння для ЗСУ, яким українські військові вміють користуватися.

Видання зауважує, що це перший випадок за всю війну, коли Сполучені Штати можуть допомогти перекинути танки.

Поставки відбудуться найближчим часом, проте кількість одиниць техніки чиновник не назвав.

Танки дозволять ЗСУ завдавати артилерійські удари на далекій відстані по російських об’єктах на Донбасі.

Як писав УНІАН, сьогодні Пентагон оголосив про додаткову військову допомогу Україні у розмірі 300 мільйонів доларів.

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